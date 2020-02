»Jeg dræber jer alle sammen.«

Sådan sagde en ung britisk kvinde angiveligt, da hun sidste år forvandlede mange flypassagerers mareridt til virkelighed, da hun forsøgte at åbne en dør, mens flyet var i luften.

Det skriver CNN.

Den britiske kvinde - Chloe Haines på 26 år - var om bord på flyet, der skulle fra lufthavnen i Stansted uden for London til Dalaman i Tyrkiet, i juni sidste år, da det hele gik galt.

I retten er det efterfølgende kommet frem, at hun havde blandet alkohol og medicin før afgang - og at hun ikke selv helt kan huske, hvad der skete.

Anklageren, Michael Crimp, forklarede ifølge CNN i retten, at Chloe Haines var 'sprunget' hen mod døren i flyet, der havde 206 passagerer om bord, for at åbne den.

Både besætningsmedlemmer og andre passagerer forsøgte at stoppe hende, og mens de kæmpede mod hende, skal hun blandt andet have sagt:

»Jeg vil dø,« og: »Jeg dræber jer alle sammen.«

Ifølge BBC forklarede dommeren, Charles Gratwicke, i retten onsdag, at mange naturligvis var blevet bange, mens det havde stået på:

»Dem, der var fanget om bord på flyet, ville uundgåeligt blive oprørte, bange og helt lammede, fordi en person i påvirket tilstand udsatte dem for fare. For nogle ville det være deres værste mareridt, der blev til virkelighed,« forklarede han.

Efter det i juni sidste år lykkedes at få kvinden væk fra døren, måtte flyet vende om og flyve tilbage til Stansted Lufthavn. Efterfølgende har flyselskabet Jet2 sendt en regning på 750.000 danske kroner til kvinden.

Kvinden erkendte sig onsdag skyldig i at have udsat andre for fare og for vold mod et af besætningsmedlemmerne.

I retten forklarede hendes advokat, Oliver Saxby, at Chloe Haines ikke har drukket alkohol siden hændelsen og har været til møder i Anonyme Alkoholikere.

Desuden har han forklaret, at hans klient lider af psykiske problemer, og at hun er forfærdet over, at hun opførte sig, som hun gjorde.

Chloe Haines blev onsdag idømt to års fængsel.

I retten kom det desuden frem, at det slet ikke ville have været muligt for Chloe Haines at åbne døren midt under flyvningen - men det var der mange passagerer, der ikke var klar over.