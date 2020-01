En kinesisk rejsende blev fanget, da han forsøgte at smugle 200 levende skorpioner ud af Sri Lanka i mandags.

Den 30-årige mand var booket på et fly til Guangzhou i Kina fra den internationale lufthavn i hovedstaden Colombo.

Men så fik tolderne pludselig øje på de levende skorpioner i hans indtjekkede bagage.

De mistænker kraftigt, at manden måske havde planlagt at udskille giften fra skorpionerne, når han kom frem til Kina.

Et udpluk af de giftige skorpioner. Foto: Sri Lanka Customs Vis mere Et udpluk af de giftige skorpioner. Foto: Sri Lanka Customs

Fotos, der er skaffet fra Sri Lankas toldere, viser skorpionerne, der var pakket ind i mindst syv plastikbokse.

»Disse skorpioner blev indsamlet fra forskellige områder i Sri Lanka,« siger Sunil Jayarathna til CNN.

»De er alle beskyttet.«

Af omkring 18 forskellige giftige skorpioner i Sri Lanka, kan kun en enkelt være dødelig for mennesker.

Kineseren blev løsladt igen, efter han betalte bøden på 100.000 rupier. Det svarer 3.700 danske kroner).

Men tolderne fortsætter med at undersøge sagen.

At bekæmpe smugleriet af eksotiske dyr, guld og illegale stoffer er blevet en stor udfordring for Sri Lanka, skiver BBC.

Landet har ellers strenge love, der skal forhindre smugling af vilde dyr, men der fanges flere og flere smuglere.

I juni sidste år blev adskillige vildtpassere sigtet for at fange babyelefanter og forsøge at sælge dem.

For tre år siden ødelagde Sri Lanka 45 kg sjældne fuglereder fra smuglere. De er et hovedelement i kinesisk fugleredesuppe.