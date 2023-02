Lyt til artiklen

Håbet er, at forhandlinger kan være nok til at befri den newzealandske pilot, der holdes som gidsel af separatister i Indonesien.

Men hvis det ikke lykkes, er man – angiveligt – i gang med at planlægge noget andet.

Det fortæller en indonesisk militærkommandant i den afsidesliggende Papua-region ifølge ABC News.

Ifølge ham er man ved at forberede en operation, der kan befri piloten – men kun som en sidste udvej.

Den newzealandske pilot blev i sidste uge på dramatisk vis blev fanget og ført bort af separatistiske oprørere fra gruppen Vest-Papuas Nationale Befrielseshær, som havde stormet hans fly.

Tirsdag offentliggjorde gruppen ifølge Sky News de første billeder af den tilfangetagne pilot.

I øjeblikket har Indonesien taget en såkaldt blød tilgang til at få piloten befriet.

Den regionale kommandant Muhammad Saleh Mustafa fortæller ifølge ABC News, at man blandt andet har involveret lokale politikere og fremtrædende religiøse personer i bestræbelserne.

»Indonesisk politi og militær har en standard operationsprocedure til at håndhæve loven,« fortalte Muhammad Saleh Mustafa ifølge mediet på en pressekonference.

Han uddybede dog ikke nærmere, hvad det dækkede over:

»For at forhindre, at dette problem bliver forlænget, må vi sætte en deadline.«

Sent tirsdag aften lovede Indonesiens chefsikkerhedsminister, Mahfud MD, at sikre pilotens løsladelse ved at bruge 'overbevisende tilgange', men han sagde ifølge ABC News også, at han ikke kunne udelukke 'andre måder'.

Vest-Papuas Nationale Befrielseshær kæmper for uafhængighed i Indonesiens uroplagede Papua-region.