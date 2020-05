Den britiske regering støtter forsøg på at træne hunde til at lugte sig frem til coronasmittede personer.

Er hunde i stand til at snuse sig frem til, hvem der er smittet med coronavirus? Det spørgsmål vil britiske forskere forsøge at finde svar på.

Den britiske regering oplyser, at den har givet 500.000 pund til forskningen, der gennemføres i et samarbejde mellem London School of Hygiene and Tropical Medicine, Durham University, og en frivillig organisation Medical Detection Dogs.

Det er i forvejen kendt, at hunde med deres veludviklede lugtesans kan trænes til at snuse sig frem til sygdomme som kræft og malaria.

- Biosporingshunde registrerer allerede specifikke kræftformer, og vi mener, at denne ide kan give hurtige resultater som del af vores bredere teststrategi, siger James Bethell, der er minister for innovation.

Seks hunde - labradorer og cockerspaniels - vil blive givet lugtprøver fra patienter, der er indlagt på hospitaler i London med Covid-19, som virussygdommen hedder.

Derefter skal hundene trænes i at skelne mellem denne lugt og den fra personer, som ikke er smittet.

Medical Detection Dogs oplyser, at det tidligere har haft succes med at træne hunde til at opsnuse visse former for kræft, Parkinsons syge og malaria.

Hvis det nye forsøg bliver en succes, så forventes det, at en enkelt hund kan tjekke op til 250 personer i timen. Hundene kan blive anvendt på offentlige steder og i lufthavne.

Også i Frankrig og USA forsøger forskere at oplære hunde til at snuse sig frem til sygdommen.

/ritzau/Reuters