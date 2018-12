Danske forskningsinstitutter vil undersøge gletsjers påvirkning af de globale havstigninger.

Grønlands største gletsjer, Jakobshavn Isbræ, bidrager til næsten tre procent af klodens nutidige havstigninger, og nu vil forskere vide endnu mere om den enorme gletsjers afsmeltning.

Det vil ske gennem et nyt forskningsprojekt, der snart bliver udført af Danmarks Tekniske Institut (DTU) og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Forskningsprojektet har fået bevilget 5,8 millioner kroner af Danmarks Frie Forskningsfond.

Leder af forskningsprojektet William Colgan siger til GEUS hjemmeside, at man både vil undersøge gletsjerens udvikling siden 1900 og lave nye målinger.

- Afsmeltning og kælving af isbjerge sker naturligt og har altid fundet sted. Derfor vil vi finde ud af, hvordan det har udviklet sig gennem tiden, for at se hvordan gletsjerens bidrag til havstigninger ændrer sig, siger han.

Netop viden om afsmeltningen har været efterspurgt af FN's klimapanel, så man bedre kan forudse fremtidige havstigninger.

Forskerne håber at få indblik i, hvor meget afsmeltningen fra gletsjeren er taget til med den globale opvarmning.

- Forståelse af havniveaustigninger, og hvordan det vil opføre sig i fremtiden, er virkelig vigtigt for at planlægge og tilpasse sig klimaforandringerne, siger William Colgan i en video fra GEUS.

En ny rapport fra 6. december af tidsskriftet Nature advarer om, at isen i Grønland smelter i et tempo, der er "uset" i de seneste mange hundrede år.

Rapporten siger også, at smeltet is fra Grønland er den primære årsag til stigende vandstande. Forskere forudser, at det vil resultere i massive oversvømmelser af kystbyer i hele verden de næste årtier.

/ritzau/