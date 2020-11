»Fordi boligen i så høj grad er blevet et investeringsobjekt, er det blevet en dårlig investering at købe bolig på landet og i yderområderne. Jo billigere boliger er, jo dårligere en investering er de,« siger Egon Noe, professor og leder af Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet, til Finans.dk. Foto: Henning Bagger