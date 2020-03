Det tyske forskningsinstitut IFO hælder sars-tal i regnemaskinen for at simulere konsekvenser for økonomien.

Aktierne er styrtdykket, og økonomerne slås med lommeregneren for at få overblik over konsekvenserne af coronavirus.

Men det nytter ikke noget, at påstå at man kan, siger lederen af tyske IFO, der er et af de førende institutter for økonomisk forskning i Europa, Clemens Fuest.

- Alle kæmper med at bringe nye prognoser. Vi bør ikke lade som om, at vi kan sige noget sikkert om det. Problemet er, at vi ingen erfaring har med epidemier i denne størrelsesorden, siger Fuest under et besøg i Bruxelles.

En ting tør han dog sige: Prognosen for EU-væksten i 2020 vil blive nedjusteret.

IFO har sammen med andre institutioner lavet simulationer på baggrund af erfaringerne med sars-epidemien i 2003.

Sars var også en coronavirus, der kunne forårsage kritisk sygdom i lungerne.

Skøn fra IFO viser, at sars sænkede den kinesiske vækst med 1 procentpoint, og det fik "meget lille" effekt på økonomien i Europa. Men sars var meget mindre end det aktuelle udbrud af coronavirus.

Omkring 8000 var registreret med sars, og 7-800 døde. Den nye coronavirus har kostet flere end 2800 mennesker livet, og flere end 83.000 er smittet ifølge EU-kontoret ECDC, som løbende opdaterer tal fra hele verden.

- Det synes uundgåeligt, at vi kommer til at se kraftige fald i væksten i Kina, og det vil få indflydelse og føre til en opbremsning i den globale økonomi. Det vil være meget alvorligt, og der er ingen vej uden om det, siger Fuest.

Man har indtil videre "set et finansielt chok og et chok på udbudssiden, fordi leveringskæder er blevet afbrudt". Samtidig holder folk flere steder op med at rejse til konferencer og møder.

- Det er et massivt chok for den globale økonomi. Men det, som alle i øjeblikket kæmper med, er at afklare, hvor voldsom denne opbremsning vil blive. Det afhænger naturligvis af epidemiens spredning, siger Fuest.

Omfanget er fortsat umuligt at anslå ifølge sundhedsmyndigheder i EU, som dog mandag hævede risikovurderingen til "middel til høj" for borgere i EU.

IFO-lederen tør godt sige, at væksten for eurozonen bliver ramt.

- Vi har et skøn for væksten på 1,2 procent, og det kommer vi ikke til at nå i år. Det eneste spørgsmål er, hvor langt vi går ned. Der er stor usikkerhed om det i øjeblikket, siger Clemens Fuest.

I sidste uge faldt indekset over de mest handlede danske aktieselskaber med over 10 procent. I denne uge har de vendt nedturen. Men de ligger fortsat langt under niveauet fra forrige uge.

/ritzau/