Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mange nordmænd drikker levertran om vinteren for at styrke immunforsvaret.

Men har man fat i den lange ende i Norge, og bør vi danskere tage kosttilskuddet til os for at undgå eksempelvis corona?

Det kan forskere nu svare på, skriver NRK.

Levertran er fiskeolie, der er rig på D-vitaminer. Og i en tid, hvor vi får lidt D-vitamin fra sollys, kan det være gavnligt for kroppen med kosttilskuddet.

Det var i hvert fald med det udgangspunkt, at en række norske forskere nu har undersøgt effekten af levertran og set på, hvorvidt levertran kan hjælpe mod coronavirus.

Og med den indstilling til undersøgelsen, blev forskerne overraskede.

Resultatet var nemlig helt entydigt; levertran har absolut ingen dokumenteret effekt mod corona. Tilskuddet har heller ingen effekt mod andre luftvejsinfektioner.

Det kan forskerne fastslå, efter næsten 35.000 mennesker har medvirket i et studie, hvor halvdelen af deltagerne fik en daglig dosis levertran sidste vinter. Den anden halvdel fik majsolie. Begge olier smagte af citron, så deltagerne vidste ikke, hvorvidt de indtog levertran eller majsolie.

De 4 næringsstoffer i levertran De essentielle fedtsyrer og vitaminer i levertran er: DHA: Er en omega3-fedtsyre, der er vigtig for øjnene og nervesystemet. DHA er et af de stoffer i levertranen som forskerne i øjeblikket undersøger i forhold til forebyggelse af depression.

Er en omega3-fedtsyre, der er vigtig for øjnene og nervesystemet. DHA er et af de stoffer i levertranen som forskerne i øjeblikket undersøger i forhold til forebyggelse af depression. EPA: Er en omega3-fedtsyre, der er med til at opretholde et sundt hjertekarsystem. EPA undersøges – ligesom DHA – i forhold til forebyggelse af depression.

Er en omega3-fedtsyre, der er med til at opretholde et sundt hjertekarsystem. EPA undersøges – ligesom DHA – i forhold til forebyggelse af depression. A-vitamin: Er nødvendigt i forhold til et godt syn og en sund hud. A-vitaminer er også vigtige for at opretholde en god fordøjelse.

Er nødvendigt i forhold til et godt syn og en sund hud. A-vitaminer er også vigtige for at opretholde en god fordøjelse. D-vitamin: Er nødvendigt for at opretholde stærke knogler og tænder. D-vitamin spiller desuden en vigtig rolle for kroppens immunforsvar, hvilket bekæmper sygdomme og infektioner. Kilde: Sundhedslex.dk

Og der var ingen forskel på gruppen, der modtog tran, og gruppen, der fik majsolie. Undersøgelsen varede i omkring seks måneder, og i denne periode blev cirka det samme antal personer i hver af de to grupper syge af corona.

»Vi er overrasket over resultatet og havde troet, at folk ville klare den bedre, når de fik tilskud af D-vitaminer,« siger forsker og infektionslæge Arne Søraas.

Han mener dog stadig, at det kan være en god idé med kosttilskuddet, da den kan have andre gavnlige virkninger på kroppen.