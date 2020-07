Det er dårligt nyt, at store mængder alger misfarver sne i Alperne i det nordlige Italien, siger forsker.

Lyserød sne er blevet opdaget på store dele af en gletsjer i det nordlige Italien.

Det skriver flere medier, herunder The Guardian og CNN.

Forskeren Biagio Di Mauro fra Institut for Polarvidenskab i Italien siger til CNN, at alger har forårsaget misfarvningen.

Sneen, der også går under navnet "vandmelonssne", er forholdsvis almindeligt i alperne i foråret og sommeren, men det har været mere markant i år.

Algerne er i år vokset hurtigere på grund af lave temperaturer og lavt snefald, siger Di Mauro.

- Det skaber det perfekte miljø at gro i, siger forskeren.

Sammen med et forskerhold har Di Mauro sat sig for at undersøge algerne nærmere. De mener, at der er tale om den grønne støvalge, som er skyld i farveændringen.

Det er ifølge Di Mauro dårligt nyt, at store mængder alger har indtaget gletsjeren. Det skyldes, at den mørkere sne optager mere energi, hvilket betyder, at sneen smelter hurtigere.

Di Mauro har tidligere studeret gletsjere i Schweiz, hvor alger var blevet lilla.

I oktober 2019 afslørede forskning, at gletsjere i Schweiz var skrumpet med ti procent de seneste fem år.

Is og gletsjere over hele verden bliver påvirket af højere temperaturer.

En rapport fra maj viste, at varmere temperaturer på det normalt iskolde kontinent Antarktis gav "grøn sne".

Rapporten viste, at den globale opvarmning fik grønne alger til at sprede sig ud over kontinentet i så stor en grad, at det kunne ses fra rummet.

Ud over grønne alger findes der også røde og orange alger i Antarktis, sagde forskerne bag rapporten.

I Antarktis har den gigantiske Denman-gletsjer trukket sig tilbage med flere kilometer de sidste 22 år, skriver CNN. Hvis den smelter helt, vil vandstanden i verdenshavene stige med næsten halvanden meter, peger forskning på.

/ritzau/