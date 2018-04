Foto: UNIVERSITY OF THESSALONIKI

Uldne elefanter, bedre kendt som mammutter, kommer nu måske til at bevæge sig rundt på den arktiske del af kloden endnu engang.

Forskere fra Harvard University i USA er lige nu i gang med at lægge planer for, hvordan man skal bringe det store dyr, der uddøde for 10.000 år siden, tilbage.

Formålet med at bringe mammutterne tilbage er, at de skal redde det arktiske klima, fordi de vil sætte gang i væksten af vegetationen i området, da de hjælper træerne mod sneen, tror forskerne.

I de kommende uger vil universitetsforskerne offentliggøre undersøgelser med baggrunde og muligheder for at bringe dyrene tilbage. Blandt andet vil forskerne bruge mammut-dna, som er mere end 42.000 år gammelt, og som er blevet fundet i Sibirien.

Hvis det lykkedes at klone mammutterne, er planen, at de skal leve i en 20.000 hektar stort is-safaripark i Sibirien.

Mammutterne skal ikke opfostres i en elefants livmoder, men i stedet en kunstig en, der er skabt af forskerne. De bruger en genetisk teknik, der er kaldet CRISPR-Cas9. Den teknik gør det muligt at tage DNA fra et sted og indsætte det et nyt sted med en præcision, der aldrig er set før.

Med teknikken vil forskerne tage det DNA, der er fundet fra mammutten og indsætte det med DNA fra asiatiske elefanter.

Det endelige dyr vil derfor blive en mellemting mellem en mammut og en asiatisk elefant.

»Vi har allerede fået snesevis af DNA-typer, vi kan bruge, og tester dem i elefantceller. Vores mål er at skabe en hybrid af en asiatisk elefant og en mammut, så vi kan indsætte dem i det vilde arktiske klima,« siger professor George Church ifølge Dailymail.

Forskerne har fundet mammut DNA i Siberien. Det er blandt andet dette DNA, der skal være med til at genskabe mammutten Foto: OFF

Første gang, at den mulige tilbagevenden af mammutterne kom på tale, var da Paypal-grundlægger, milliardæren Peter Thiel, annoncerede det ambitiøse projekt i juni sidste år.

Gruppen bag projektet fortalte sidste år, at det muligvis ikke tog mere end to år at genskabe mammutten.

Mammutten vandrede over Europa, Asien, Afrika og Nordamerika under sidste istid og forsvandt helt for omkring 10.000 år siden. Deres nærmeste levende slægtning er den asiatiske elefant.

Forskerne mener, at det nu er blevet realistisk, at de kan bringe mammutten tilbage.