Flere muslimer i Kina ender i genopdragelseslejre. Forskere advarer mod udviklingen, der kan ende i massemord.

Op mod en million uighur-muslimer i den vestlige kinesiske region Xinjiang er over de seneste år blevet sendt i såkaldte genopdragelseslejre, hvor de skal afstå islam og lære at elske fædrelandet.

Her bliver uighurerne blandt andet udsat for tortur, og en række forskere er stærkt bekymrede over udviklingen.

Fem af dem er i Bruxelles, hvor de med EU's udenrigstjeneste (EEAS) skal diskutere, hvad EU kan og bør gøre.

En af forskerne er danske Rune Steenberg, der er i gang med et forskningsprojekt på Københavns Universitet om situationen i Xinjiang. Han mener, at Europa kan tage flere værktøjer i brug.

- Man skal sørge for, at de uighurer, der kommer til Europa, ikke bliver sendt tilbage igen. Når de bliver sendt tilbage, forsvinder de.

- Vi ved ikke, hvad der sker med dem. Men det er ikke usandsynligt, at de bliver udsat for tortur og dør af det, siger Rune Steenberg.

Han siger videre, at der fra europæisk side bør kræves en opklaring i forhold til lejrene.

Først sagde Kina, at lejrene ikke eksisterede. Men siden er forklaringen blevet, at det er træningscentre, der hjælper uighurer med nyttige færdigheder.

- I det hele taget skal man få Kina til at tale om, hvad der foregår. På kort sigt handler det om at få problematikken på dagsordenen og få Kinas regering til at stoppe torturen og misbruget, siger Rune Steenberg.

Det er især siden 2017, at Kina er begyndt at sende flere uighurer i lejre.

- Det er eksploderet de sidste år. Uighurer ryger i lejre uden rettergang og uden at vide, hvornår de kommer ud igen. Regeringen har oprettet et system, der kategoriserer folk efter, hvor sikre de er for samfundet.

- Hvis du beder, er religiøs eller har bestemte politiske holdninger, så ryger du længere ned i systemet. Kommer du under spærregrænsen, så kommer du i genopdragelseslejr, siger Rune Steenberg.

Joanna Smith Finley fra Newcastle Universitet er også i Bruxelles for at rådgive EU's udenrigstjeneste. I sommer besøgte hun den massivt overvågede Xinjiang-provins, og hun er ikke positiv.

- Der er en reel risiko for, at det ender med massemord, siger hun.

