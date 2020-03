Forskning for at finde en coronavaccine foregår i rekordfart og har højeste prioritet, siger institut.

Amerikanske forskere i Seattle har mandag foretaget den første test af en potentiel coronavaccine på et menneske.

Det meddeler US National Institutes of Health (NIH), der er et institut, der hører under det amerikanske sundhedsministerium.

Den første testperson er Jennifer Haller, en 43-årig mor til to teenagere. Hun er bosat i Seattle. Efter hende vil flere andre forsøgspersoner lægge skulder til en indsprøjtning.

I alt skal vaccinen afprøves på 45 sunde forsøgspersoner i alderen 18 til 55 år i løbet af seks uger.

- Den første deltager fik forsøgsvaccinen i dag, skriver NIH i en pressemeddelelse.

Vaccinen har fået navnet mRA-1273. Den er udviklet af forskere på NIH i samarbejde med biotekselskabet Moderna, der ligger i Cambridge i delstaten Massachusetts.

Det er en "hasteprioritet inden for folkesundheden" at finde en vaccine mod det coronavirus, der ifølge de seneste tal har kostet lidt over 7000 mennesker livet på verdensplan.

Det siger Anthony Fauci. Han er chef for afdelingen for smitsomme sygdomme hos NIH.

- Denne første fase af forskningen, der er sat i værk med rekordfart, er et vigtigt første skridt i retning af at nå det mål, siger han.

På nuværende tidspunkt findes der ingen vaccine coronavirusset, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har erklæret for en pandemi.

/ritzau/