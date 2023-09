Det kaldes for livstegnsdetektoren.

»Vi vil muligvis være i stand til at finde en livsform fra en anden planet eller en anden biosfære, selvom den kan være meget forskellig fra det liv, vi kender på Jorden,« siger forskeren Robert Hazen.

Astrologen står ifølge The Guardian i spidsen for et ny projekt, der – hvis alt går op i en højere enhed – skal revolutionere menneskets søgen efter liv i rummet.

Og samtidig øge forståelsen af livets oprindelse her på kloden.

Intet mindre.

I virkeligheden er der tale om et computerprogram, som videnskabsfolk fra Carnegie Institution for Science i Washington DC har fået bikset sammen.

Ved hjælp af prøver fra levende og ikke-levende objekter, maskinlæring, matematiske modeller og opbyggelse af algoritmer skulle programmet lære at skelne mellem biologisk og ikke-biologisk oprindelse.

Resultaterne var uventet positive.

For det første lærte programmet hurtigt at kunne identificere objekterne korrekt i 90 procent af tilfældene.

For det andet valgte det at indeksere efter hele tre kategorier i stedet for to: Biologisk liv, ikke-biologisk liv og forstenet liv.

Nu skal metoden bruges til at finde spor efter liv ude i rummet.

For opdagelsen af sådanne kemiske 'biosignaturer' kan være den eneste måde, man kan finde spor af liv derude.

Ved hjælp af teknikken vil forskerne nu gerne undersøge de prøver af eksempelvis sten, der er indsamlet på Mars.

Samtidig skal nogle af de ældste kendte indikationer for liv på Jorden ligeledes undersøges.

»Den analytiske metode er så simple og samtidig så udbredt i industrien samt inden for retsmedicin og videnskab, at vi mente, at en tilgang kombineret med maskinlæring kunne være utrolig kraftfuld,« siger professor Robert Hazen.