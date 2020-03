Marianergraven har gemt på hidtil ukendt dyreart, som forskere har valgt at opkalde efter plastik i maven.

Forskere fra Newcastle University har opdaget en ny dyreart i Marianergraven mellem Japan og Filippinerne.

I mørket i verdens dybeste oceangrav har man fundet en ny art inden for familien af amfipoder - eller tanglopper, som de også kaldes.

Da forskerne kiggede nærmere på den nye dyreart, fandt man flere individer med plastik i maverne.

På den baggrund besluttede man sig for navnet "Eurythenes plasticus" ud fra det særlige kendetegn.

Fundet offentliggøres torsdag i det videnskabelige tidsskrift Zootaxa.

Hos Verdensnaturfonden (WWF) er generalsekretær Bo Øksnebjerg både overrasket og nedslået over fundet.

- Det er bekymrende, at man selv på det fjerneste sted på kloden, man kan forestille sig, finder dyr med plastik i kroppen, siger han.

Der er tale om mikroplastik, der stammer fra nedbrudte plastikflasker.

- Den type plastik, der er fundet, er den samme, som der er i plastikflasker med eksempelvis sodavand i.

- Flaskerne ender i havet og bliver opløst af bølger og solen. Så bliver det til nogle små, bitte stykker, som ender på bunden. Og det bliver så spist af tangloppen, siger Bo Øksnebjerg.

Da arten er helt ny for videnskaben, ved man endnu ikke, hvad plastikken betyder for artens evne til at overleve og formere sig.

Det har vist sig, at mikroplast stort set findes overalt, og den nyfundne tangloppe er ikke det første havlevende dyr med plastik i maven.

Ifølge Bo Øksnebjerg er der tidligere påvist plastik i omkring en tredjedel af sild og torsk i en undersøgelse fra Nordsøen.

- Det gælder også vores jomfruhummere herhjemme, der har svært ved at få plastik ud af tarmkanalen. Til sidst får de forstoppelse og dør af det.

Det er uvist, hvilken betydning det har for menneskers sundhed, når vi spiser fisk med mikroplastik.

Men Bo Øksnebjerg mener, at omfanget af plastik i verdenshavene kalder på øjeblikkelig handling:

- Der er brug for en internationalt bindende traktat, hvor alle lande forpligter sig til at gøre noget for at forhindre, at plastikken når ud i verdenshavene, siger han.

/ritzau/