»En tidsindstillet bombe«.



Sådan kalder forskeren John Toole det naturfænomen, der lige nu truer med at smelte store dele af Arktis.



Et nyt forskningsprojekt afslører nemlig, at et lag varmt vand i ishavet omkring Arktis har potentiale til at smelte op imod 80 centimeter af havisen. Det kan få enorme konsekvenser, hvis det sker, advarer forskere fra Yale University i en ny videnskabelig undersøgelse, der er offentliggjort i Science Advances.



Det varme vand har ved hjælp af vind og vejr bevæget sig hundredvis af kilometer fra syd og befinder sig nu under Arktis’ isflager, så isen risikerer at smelte nedefra. Det varme vand befinder sig 50 meter under isen og ligger og truer.

Over det varme saltvand ligger et lag af køligere havvand, og blandingen af salt- og smeltevand gør, at der bliver dannet en barriere, som forsinker processen en anelse.

Men udviklingen kan ikke standses, lyder det. Nogle steder i vandet er temperaturen sågar steget med én grad om året siden 1992.

»Varmen går ikke væk. På et tidspunkt kommer den op til overfladen og påvirker isen,« siger forsker John Toole.

Forskerne bag projektet ved dog ikke præcist, hvornår det varme vand når op og smelter isen.