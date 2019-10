For 200.000 år siden tog menneskeheden sine første skridt i det nuværende Botswana, vurderer forskerhold.

Alle mennesker stammer tilsyneladende fra det sydlige Afrika - nærmere bestemt et område, som i dag udgøres af Makgadikgadi-saltsletterne i Botswana.

Det er opfattelsen hos en gruppe forskere bag et nyt studie af menneskehedens genetiske ophav, skriver Videnskab.dk.

På et pressemøde i forbindelse med offentliggørelsen af studiet fortæller hovedforfatteren bag det, professor Vanessa M. Hayes fra Garvan Institute of Medical research, Sidney, Australien:

- Der har tidligere været spekuleret i, at menneskehedens vugge stod i Østafrika omkring Etiopien. Vores studie peger dog på, at menneskets oprindelige hjemstavn lå i området syd for Zambezifloden i Botswana.

- Dengang var området frodigt og meget vådt, hvilket skabte perfekte betingelser for vores forfædre, siger hun ifølge Videnskab.dk.

Vanessa M. Hayes forklarer, at studiet er det hidtil største af sin art.

- Det har altid fascineret mennesker at finde ud af, hvor vi kommer fra, og dette studie er unikt i forhold til at besvare det spørgsmål, siger forskeren.

Den danske professor Mikkel Heide Schierup fra Center for Bioinformatik ved Aarhus Universitet kalder studiet for "spændende", men understreger, at forskernes konklusion skal tages med et gran salt.

- Det kan være kontroversielt at konkludere, at vi alle stammer fra Botswana, for virkeligheden er nok meget mere kompleks, siger Mikkel Heide Schierup til Ritzau.

Han henviser til, at forskerne bag det aktuelle studie har analyseret DNA'et i menneskers mitokondrier. Mitokondrierne er små energifabrikker inde i cellerne, og de bliver nedarvet udelukkende fra mor til barn.

Men det mitokondrielle DNA udgør kun en del af menneskets arvemateriale.

