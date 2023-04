Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En ny metode kan muligvis skabe et revolutionerende gennembrud i behandlingen i Parkinsons.

Det mener amerikanske forskere efter afslutningen på et større studie.

»Potentielt set kan det gøre det muligt at diagnosticere mennesker tidligere og identificere den bedste behandling for forskellige undergrupper af patienter og fremskynde kliniske forsøg,« siger professor Andrew Siderowf fra University of Pennsylvania, til The Guardian.

Der er tale om en såkaldt 'alphaSyn-SAA'-teknik.

Her har det vist sig muligt »præcist at identificere« opbygningen af de unormale proteiner, der forbindes med Parkinsons, før symptomerne har vist sig.

I dag er det svært at diagnosticere den alvorlige sygdom, fordi der ikke findes nogen specifik test, mens symptomerne også kan variere og derfor let kan forveksles med andre sygdomme.

»At kunne identificere en effektiv biomarkør (en indikator for en biologisk proces i kroppen, red.) for Parkinsons kan have dybtgående konsekvenser for den måde, vi behandler sygdommen på,« siger professor Andrew Siderowf, der er medforfatter på studiet.

I de seneste 25 år er forekomsten af Parkinsons fordoblet, så der på verdensplan menes at være 10 millioner mennesker med sygdommen. Det skriver The Guardian.

Der var 1.123 deltagere i det nye forsøg med 'alphaSyn-SAA'-teknikken, hvilket gør det til et af de største nogensinde. Forskerne opfordrer dog til yderligere større og mere langtrækkende forsøg for at kunne blotlægge effekten.