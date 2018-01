Ny forskning tyder på brug af e-cigaretter kan øge kræftrisiko, og forskere sætter langvarigt forsøg i gang.

London. Brug af såkaldte e-cigaretter kan måske øge risikoen for visse former for kræft og hjertesygdomme. Det tyder ny forskning på.

Et hold af forskere har undersøgt virkningerne af røg eller damp fra e-cigaretter på raske mus og menneskeceller.

Det skriver medierne The Guardian og The Daily Mail mandag. Studiet er udgivet i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Forskerne fandt beviser på, at nikotin, som blev inhaleret fra e-cigaretter, kunne blive omdannet til kemikalier, som skadede dna i hjertet, lunger og blære. Desuden dæmpede det kroppens genetiske reparationsmekanismer.

DNA-ændringerne, der blev observeret, mindede om dem, som er forbundet med passiv rygning.

Der er dog brug for mere forskning for at fastslå, hvorvidt damp fra e-cigaretter rent faktisk øger risikoen for kræft, skriver The Guardian.

Derfor har forskerne nu begyndt et længerevarende eksperiment for, at undersøge udviklingen af tumorer i mus, som bliver udsat for damp fra e-cigaretter.

- Resultaterne kan tage år at få ind, fordi kræft er sådan en langsom proces, fortæller en af forskerne bag til The Guardian, professor Moon-shong Tang ved New York University.

Forskningsresultaterne har fået en blandet modtagelse. Nogle forskere byder det velkommen og understreger vigtigheden af det. Andre affærdiger det som irrelevant for mennesker ifølge The Guardian.

- Beviserne indtil nu viser, at e-cigaretter er langt mindre farlige end rygning.

- Forskning som det her er vigtigt, men laboratorieundersøgelserne kiggede kun på virkningerne af e-cigaretter på celler og mus, hvilket betyder at det ikke er muligt at drage konklusioner fra det omkring, hvordan e-cigaretter måske påvirker mennesker i det virkelige liv, siger Jasmine Just fra den britiske organisation Cancer Research til The Guardian.

