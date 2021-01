I takt med at flere og flere mennesker verden over er blevet smittet med covid-19 har et stigende antal rapporteret om forskellige senfølger.

Mange coronapatienter kunne tidligt fortælle om, hvordan de mistede både smags- og lugtesans, og det bekymrede neurologer.

Det skriver den amerikanske radiostation NPR.

De har talt med Dr. Gabriel de Erausquin fra the Glenn Biggs Institute for Alzheimers ved University of Texas, der har været med til at skrive en ny artikel om coronas påvirkning af hjernen.

En artikel, der tirsdag blev trykt i tidsskriftet Alzheimers & Dementia.

»Vi var bange for, at SARS CoV-2 ville påvirke hjernen,« siger Gabriel de Erausquin.

Frygten viste sig at være velbegrundet, selv om det formentlig ikke er sygdommen i sig selv, der giver skader i hjernen, men kroppens og hjernens forsvar mod virussen.

Mange covid-19-patienter, der har været indlagt på grund af sygdommen, oplever symptomer, der minder om hjerneskade efter udskrivelse.

En CT-scanning af en 84-årig coronapatients lunger. Covid-19 påvirker ikke bare lungerne, men også kroppens andre organer, herunder hjernen. Forskere i hele verden arbejder på at finde ud af, hvordan og hvor længe. Courtesy of Havelhoehe Community Hospital/Handout via REUTERS Foto: Havelhoehe Community Hospital

De plages af glemsomhed i sådan en grad, at de har svært ved at fungere i hverdagen.

»De klager over problemer med at organisere opgaver, og det indbefatter ting som at lave et måltid mad,« fortæller Gabriel de Erausquin.

Han og hans kollegaer ser også andre symptomer relateret til hjerneskade i tidligere covid-19-patienter.

Symptomer som krampeanfald og psykoser.

Fundne får forskerne bag den nye artikel til at frygte, at et alvorligt sygdomsforløb med covid-19 kan øge risikoen for at udvikle Alzheimer.

Forskere i hele verden forsøger stadig at blive klogere på, hvordan covid-19 påvirker hjernen.

Men det står allerede nu klart, at coronavirussen kan medføre en række små blødninger i hjernen.

Det fortæller Dr. Aviandra Nath of the National Institute of Neurological Disorders and Stroke, der har undersøgt afdøde coronapatienters hjerner, til NPR.

»Vi opdagede, at meget små blodkar i hjernen lækkede. Og det var ikke ligeligt fordelt, men et her og et der,« forklarer Aviandra Nath, der har fået sine fund publiceret i det prestigefyldte medicinske tidsskrift; New England Journal of Medicine.

De bittesmå blødninger forskellige steder i hjernen kan forklare, hvorfor mange tidligere covid-19-patienter oplever forskellige neurologiske senfølger som træthed, svimmelhed og hjertebanken.

Og problemet med den type skader er også, at det kan gøre hjernen mere modtagelig overfor at udvikle Alzheimers, fortæller forskerne.