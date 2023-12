Videnskaben peger på, at der har været fem. Fem masseudryddelser, hvor den seneste fandt sted for 66 millioner år siden, da en kæmpestor asteroide bragede ind i Jorden og udryddede dinosaurerne.

Men spørger man visse forskere, står vi lige nu midt i den sjette.

Og denne gang kan vi ikke skyde skylden på objekter fra rummet eller apokalyptiske vulkanudbrud. Denne gang består skurken af vand og blod.

Mennesket.

I en artikel går CNN tæt på et studie udgivet i tidsskriftet PNAS. Heri bliver det beskrevet, at grupper af dyrearter forsvinder med en hastighed, der er 35 procent højere, end hvad der normalt er forventet.

Ikke overraskende peger studiet blandt andet på klimakrisen som årsagen til den påståede masseudryddelse. Derudover nævnes i flæng skovrydninger, landbrug, overjagt og invasive arter.

Levesteder er blevet ødelagt, og det har pillet ved hele økosystemer. Økosystemer, der var livsnødvendige for nogle arter.

Også vores egen.

For ændringerne kan ifølge forskerne blandt andet føre til pandemier og gøre landområder ubeboelige, og dermed kan det i yderste konsekvens blive umuligt for menneskeheden at overleve.

»Biodiversiten skal nok komme sig, men det er meget svært at forudsige, hvem der bliver vinderne af en masseudryddelse.«

»Mange af taberne i de tidligere masseudryddelser har været utroligt succesfulde arter,« lyder det fra en af studiets forfattere Gerardo Ceballos, der er seniorforsker ved Institut for Økologi ved National Autonomous University i Mexico, i CNNs artikel.

Han fastslår dog også, at planeten nok skal klare sig fint uden os.