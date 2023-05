Man har nu, efter 50 år, fundet skibet MV Blythe Star på havets bund.

Det oplyser det australske forskningscenter Csiro.

Skibet forsvandt i 1973, da det sejlede fra Hobart til King Island i den australske stat Tasmanien. Tre besætningsmedlemmer døde, da skibet forliste.

De overlevende sømænd blev fundet i gummibåde efter at have drevet rundt i næste to uger.

Forskerne fortæller, at de er glade for at kunne have hjulpet med at løse det 50 år gamle mysterie. Foto: Csiro Vis mere Forskerne fortæller, at de er glade for at kunne have hjulpet med at løse det 50 år gamle mysterie. Foto: Csiro

Siden den skæbnesvangre hændelse, har man ikke vidst, hvor skibet lå.

I forbindelse med forliset iværksatte man den største eftersøgning i Australiens historie, men uden held.

Ulykken medførte desuden en række lovændringer, som skulle sørge for større sikkerhed, når det kom til søens folk.

Forskerne fandt skibet, da de undersøgte et undersøisk jordskred. Derefter brugte de undervandskameraer til at slå fast, at der altså var tale om MV Blythe Star.

»Csiro er glade for at kunne hjælpe med at løse det her 50 år gamle mysterie og finde MV Blythe Stars sidste hvilested,« lyder det i en pressemeddelelse.