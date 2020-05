Fire til otte grader er den optimale temperatur for coronavirusset, men sommervarme opløser ikke virusset.

Sommervarmen hæmmer ikke coronavirus, der lever på overflader, men kan endda være medvirkende til flere smittetilfælde.

Det viser både en analyse fra forskere på MIT og Harvard i Boston og en ny rapport fra en russisk forsker ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Forskerne på Harvard og MIT, som har undersøgt udbredelsen af coronavirus siden december, siger, at vejrforhold gør en forskel - men ikke tilstrækkeligt til at gøre nogen betydelig forskel for smitteudbredelsen, rapporterer den lokale tv-station WBUR i Boston.

- Navnligt temperaturen og luftfugtighed har betydning for overførelsen af Covid-19, men kun i beskedent omfang, siger Hazhir Rahmandad fra Massachusetts Institute of Technology, MIT.

- Derfor kan vi ikke vente, at vejret alene kan stoppe epidemien.

I Rusland siger Albert Risvanov, som er direktør for Kazans Føderale Medicinske Universitet, til nyhedsbureau Tass, at en lavere temperatur øger virussets muligheder for at overleve.

- Den optimale temperatur for virusset er fire til otte grader, siger Risvanov, der leder et forskerteam, som forsøger at udvikle en vaccine mod coronavirus.

Når luftens temperatur stiger, så bliver virusset mindre stabilt, men ikke i nogen forholdsmæssig størrelsesorden.

- Men virusset overføres typisk gennem luften - ved tale, hoste eller blot ved åndedræt - og ved håndtryk og fysisk kontakt med nyligt inficerede overflader. Det betyder, at det sker for hurtig til, at virusset opløses - selv i sommervarmen, siger Risvanov.

Den russiske forsker påpeger, at sommervarmen får folk til at gå mere ud, hvilket fører til mere kontakt og øget smittefare.

- Dette kan være en ekstra risikofaktor, siger han.

Viruspartikler er generelt ikke glade for høje temperaturer, og eftersom virus har sværere ved at overleve udenfor menneskets krop, når det er varmere, standses virusepidemier normalt i sommervarmen.

/ritzau/