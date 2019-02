Et gigantisk hul i Antarktis chokerer forskere. Hullet er på størrelse med to tredjedele af Manhattan.

Thwaites-gletsjeren i det vestlige Antarktis smelter langt hurtigere end forventet.

Det er blot en af flere foruroligende konklusioner i en undersøgelse, foretaget af det amerikanske rumagentur NASA.

Forskerne bag undersøgelsen havde forventet at finde små sprækker i isen og grundfjeldet, hvor havvand kunne flyde ind og smelte gletsjeren nedefra.

Billeder fra Nasas overflyvninger af Antarctisk viser hvordan isen smelter og skaber store områder med åbent vand. Foto: MARIO TAMA Vis mere Billeder fra Nasas overflyvninger af Antarctisk viser hvordan isen smelter og skaber store områder med åbent vand. Foto: MARIO TAMA

Men størrelsen og vækstraten på det hul, de fandt, kom helt bag på dem.

I omfang svarer hullet til to tredjedele af Manhattan.

Det er omkring 300 meter dybt og er stort nok til at have rummet 14 milliarder tons is.

Det meste af den is er smeltet over de sidste tre år.

Thwaites-gletsjeren er et de mest ufremkommelige steder på Jorden, og det er ikke muligt at monitorere de antarktiske gletsjere fra jordhøje.

Derfor bruger forskerne satelitter og radarer til at undersøge isen.

Gletsjeren indeholder nok is til at hæve vandstanden med mere end 65 centimeter.

Derudover tilbageholder den nabogletsjere, der vil hæve den globale vandstand med 2,4 meter, hvis de smelter.