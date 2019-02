Et studie af undersøiske lyde kaster muligvis nyt lys over, hvor passagerflyet MH370 forsvandt.

Forskere på Cardiff University mener at have identificeret to steder, hvor flyet kan være styrtet i vandet med 239 personer ombord, skriver ABC News.

Malaysia Airlines fly MH370 forsvandt 8. marts 2014 under en flyvning fra Kuala Lumpur til Beijing.

Den sidste radiokontakt med flyet fandt sted 38 minutter efter take-off, og kort tid efter forsvandt flyet fra ATC radarer.

Militære radarer registrerede imidlertid flyet i yderligere en time, og på dette radartrack kunne det konstateres, at flyet tog en helt anden rute end den planlagte ved at dreje vest Malay-halvøen og Andamanhavet.

Nu mener britiske forskere, at flyet kan være fløjet så langt som til den afrikanske ø Madagaskar, inden det styrtede ned i havet.

De bygger deres antagelse på studier af undersøiske lydbølger, der blev optaget den dag, flyet forsvandt.

Hidtil har myndighederne ment, at flyet styrtede ned ved det vestlige australien, men forskerne på Cardiff Universitymener, at flyet kan være styrtet ned nordøst for Madagaskar.

Forskerne har undersøgt lydbølger, der blev optaget af to hydroacoustiske stationer i det indiske ocean. Mikrofonerne er sat op af The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation, der har opsat tre hydrofoner - undersøiske mikrofoner - for at holde øje med ulovlige atomprøvesprængninger.

Signaler fra to af stationerne viser, at et stort objekt har ramt vandet efter flyets forsvinden.

Det er ikke første gang de undersøiske optagelser granskes i efterforskningen af flyets forsvinden, men takket være ny viden om, hvor hurtigt lyd bevæger sig under vand, har forskerne nu udvidedet tidspunktet og på den måde opfanget en tidligere lydoptagelse.

Der er også lydoptagelser, der underbygger at flyet kan være styrtet ned ved Australien, men ifølge forskernes undersøgelser ligger crash-stedet i så fald noget længere mod nord, end myndighederne tidligere har antaget.