En gruppe internationale forskere har udviklet en diæt, der skal sikre både menneskers og planetens sundhed.

Et hold af internationale forskere har udviklet en global diæt, som de mener både kan forbedre folkesundheden og skabe en bæredygtig fødevareproduktion.

Vi skal på verdensplan spise dobbelt så meget frugt, grønt, nødder og bælgfrugter - og halvere forbruget af kød og sukker.

Sådan lyder anbefalingen i en ny rapport, der er blevet offentliggjort natten til torsdag i lægetidsskriftet The Lancet.

Ifølge 37 specialister fra 16 forskellige lande, der har arbejdet på rapporten i tre år, er det afgørende, at der sker en drastisk ændring i vores madvaner.

For tre milliarder mennesker lider af fejlernæring, og ifølge forskerne øger den nuværende fødevareproduktion den globale opvarmning, skader biodiversiteten og øger forureningen.

Og når verdens befolkning i 2050 ventes at nå 10 milliarder, vil det være umuligt at brødføde alle med sund og bæredygtig mad, hvis ikke de globale spisevaner ændres drastisk, lyder det.

Derfor har forskerne udregnet, hvad vi hver især burde spise om ugen, hvis udviklingen skal vendes.

Én bøf svarer til den mængde rødt kød, man burde spise. Og mindre end fire æg om ugen. Derudover anbefaler forskerne, at man begrænser sit forbrug af mælkeprodukter til det, der svarer til et glas mælk om dagen.

Hvis alle fulgte diæten ville mere end 11 millioner for tidlige dødsfald kunne forhindres om året, lyder det i rapporten.

Derudover ville det sænke udledningen af drivhusgasser og øge biodiversiteten, vurderer forskerne.

Under onsdagens præsentation af rapporten anerkendte forskerne, at det var ambitiøst at håbe på, at alle vil følge diæten. Ikke mindst fordi der er ulige adgang til fødevarer.

- Men hvis vi ikke kan nå målet, er det bedre at prøve og nå så langt, som vi kan, sagde professor Walter Willett fra Harvard University, der er en af forfatterne bag rapporten.

/ritzau/Reuters