At plastik flyder og forurener planeten, kommer næppe som nogen overraskelse.

Men at der også kan være mikroplastik i kroppen på os mennesker? Ja, det gør måske.

Ikke desto mindre er det netop, hvad resultaterne af et forsøg i Holland kan konkludere, skriver The Guardian.

Her fandt forskere fra Vrije Universiteit Amsterdam nemlig plastikpartikler i blodet hos 80 procent af testpersonerne. Det er første gang, at der er fundet plastikpartikler i menneskeblod.

Forsøget viser, at plastikpartiklerne via blodet kan cirkulere rundt i kroppen og sætte sig fast i organer.

Hvilke sundhedsmæssige konsekvenser det kan, vides endnu ikke. Men fundet er 'bekymrende', mener økotoksikolog Dick Vethaak, der er blandt forsøgets forskere.

Næste skridt er derfor også at udvide forskningen og øge prøvestørrelserne.

I alt blev blodprøver fra 22 raske voksne analyseret. Hos 17 af dem blev der fundet plastikpartikler.

Halvdelen af prøverne indeholdt PET-plast, som blandt andet bruges i plastikflasker. En tredjedel indeholdt polstyren, der bruges til fødevareemballage og lignende. Og en fjerdedel indeholdt polethylen, som plastikbægere er lavet af.

Nogle af blodprøverne indeholdt to eller tre typer plastik.

Forskere har tidligere fundet mikroplast i afføring hos babyer og voksne. Forskning har også¨ vist, at sandsynligheden for at finde mikroplastik hos babyer var 10 gange højere end hos voksne.

»Partiklerne er der og transporteres gennem hele kroppen. Vi ved også generelt, at babyer og små børn er mere sårbare over for kemikalie- og partikeleksponering. Det bekymrer mig meget,« fortæller Dick Vethaak til The Guardian.