Elefantens fætter var ganske udbredt på Jorden. I Mexico er der gjort et meget stort, 14.000 år gammelt fund.

Arkæologer har gjort et unikt fund af resterne fra mindst 14 eksemplarer af den afdøde elefantart mammutten.

Fundet er gjort i det centrale Mexico og består af 800 knogler.

Samtidig mener arkæologerne, at de for første gang nogensinde har fundet en mammutfælde.

Den skal for over 14.000 år siden være blevet brugt af mennesker til at fange de enorme planteædende dyr.

- Dette er det største fund af sin slags, skriver Mexicos nationale institut for historie og antropologi i en pressemeddelelse.

Fundet af mammutresterne blev gjort i Tultepec nær det sted, hvor den mexicanske regering er i gang med at bygge en lufthavn til Mexico City.

Visse steder bar knoglerne tegn på, at dyrene havde været udsat for jagt.

Det førte eksperterne til at konkludere, at de havde fundet "verdens første mammutfælde".

- Mammutter levede her i tusindvis af år. Flokkene voksede, forplantede sig, døde og blev jaget. De levede sammen med andre arter, heriblandt heste og kameler, siger arkæolog Luis Cordoba.

Forskerne mener, at der boede mindst fem mammutflokke i området.

Der er før gjort overraskende mammutfund i Mexico.

I 1970'erne fandt arbejdere, der var ved at udgrave metrosystemet i Mexico City, et mammutskelet, mens de gravede nord for hovedstaden.

Mammutten herskede engang på Jorden, men forsvandt stort set ved den seneste istids afslutning.

Elefantens fætter var engang blandt de mest udbredte planteædere i Nordamerika og Sibirien, men blev truet på grund af stigende jagt og et varmere klima.

Nogle få overlevede i det østlige Sibirien, indtil de endeligt uddøde for omkring 4000 år siden.

/ritzau/AFP