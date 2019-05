Der var dømt rynkede øjenbryn og kløen i hovedbunden, da engelske forskere for få måneder siden fik testresultaterne tilbage fra rejer, de havde fanget 15 forskellige steder i Suffolks floder i England.

Forskerne testede egentlig rejerne for at se, hvor meget forurening, rejerne var udsat for. De fik mere, end de havde regnet med.

I samtlige af de rejer, forskerne analyserede, fandt de nemlig spor af kokain. Også stoffet ketamin var udbredt i rejerne.

Forskerne, der er fra Kings College i London og University of Suffolk, kalder fundene ’overraskende’.

»Om fundet af kokain i vanddyr er noget, der er isoleret til Suffolk, eller om det er mere udbredt i Storbritannien og i udlandet, må yderligere research slå fast,« siger professor Nic Bury fra University of Suffolk til BBC.

Ud over stofferne fandt forskerne også masser af spor efter forurening fra forbudte pesticider og kemikalier fra plejeprodukter.

Nu skal man i gang med at forsøge at forklare, hvor i alverden stofferne kommer fra.

»At der var så konsekvent en forekomst af ulovlige stoffer i dyreliv er overraskende. Man kan måske forvente det i byområder som London men ikke mindre landdistrikter,« siger Dr. Leon Barron fra Kings College i London.