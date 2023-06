Fosfor – en vigtig byggesten for liv – er fundet på Saturns måne Enceladus.

Nasa-forskere skriver i en artikel i tidsskriftet Nature, at det er fartøjet Cassini, der har gjort det opsigtsvækkende fund.

»Det her er et fantastisk fund for astrobiologien. Vi har fundet fosfor i isprøver, som er spyet ud af havet under månens overflade,« siger Christopher Glein, som er medforfatter til artiklen, ifølge norsk TV 2.

Fosfor er en vigtig byggesten for DNA og RNA, og dermed en elementær betingelse for liv. Stoffet findes også i skeletter og tænder hos mennesker, dyr og i nogle typer plankton.

»Det er første gang, at dette grundlæggende stof er blevet fundet i et hav, der ikke er på Jorden,« siger hovedforfatter Frank Postberg fra Frei Universität Berlin.

Ifølge forskerne viser fundet, at havet under månens overflade opfylder de strengeste krav til liv.

»Næste skrift er klart, at vi skal tilbage til Enceladus for at se, om det beboelige hav rent faktisk er beboet,« siger Christopher Glein.