En kæmpestor oversvømmelse kan i nærmeste fremtid ramme Californien i USA.

Ifølge en ny undersøgelse udgivet i det videnskabeligt tidsskrift Science Advances kan det ske i løbet af de næste fire årtier.

Eksperter fortæller, at oversvømmelsen vil være ulig noget, man nogensinde har set før. Det skriver CNN.

Daniel Swain er klimaforsker ved Universitetet i Californien og har været med til at lave den omtalte undersøgelse. Han vil ikke blive overrasket, hvis den mulige oversvømmelse dækker næsten hele den amerikanske stat.

På billede kan man se, hvordan en model vurderer, der vil se ud, hvis oversvømmelse rammer. Det lilla er vand. Foto: CNN Vis mere På billede kan man se, hvordan en model vurderer, der vil se ud, hvis oversvømmelse rammer. Det lilla er vand. Foto: CNN

De dele af staten, der ligger ud til kysten, vil forsvinde, forudser han også.

Klimaforandringerne skaber gode forhold for meget voldsomme regnperioder. Og det vil betyde, at vi i fremtiden vil se langt flere oversvømmelser verden over.

Mængden af regn, atmosfæren kan indeholde, bliver større og større.

Der kommer altså mere vand i luften, som dernæst falder som regn, hvilket kan føre til oversvømmelse, der kan opstå på kort tid.

Lige nu bliver USA ramt af oversvømmelser i flere forskellige stater. I slutningen af juli oversvømmede store regnskyl en del af delstaten Kentucky. Næsten 40 mennesker døde og flere hundrede måtte evakueres.

Oversvømmelsen er den værste, som regionen har set i årtier, og blev beskrevet som »den dødeligste og mest ødelæggende«.