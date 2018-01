I videoen over artiklen kan du komme med om bord på en test-flyvning ifbm. NASA's Mars 2020-mission

Det amerikanske rumagentur NASA har muligvis fundet liv på Mars.

Ifølge flere internationale medier har NASAs Curiosity-rover, der har kørt rundt på den røde planet siden 2011, nemlig taget billeder af, hvad forskere mener kan være fossiler.

»Det ser bemærkelsesværdigt ud og ligner fossiler fra Ordovicium-perioden (periode for ca. 495-443 mio. år siden,red.), som jeg har studeret og fotograferet her på jorden,« siger forskeren Barry Di Gregorio til sitet Inside Outer Space og undrer sig i samme ombæring over, hvilken forklaring NASA selv vil komme med.

For selv om det nu er tre dage siden, at der blev lagt et billede af Curiosity-roveren seneste fund på Twitter, så har NASA imidlertid ikke været ude med deres forklaring på, hvad det kan være. På Twitter lyder det blot:

'Måske er det krystaller? Eller det kunne være mineraler fra krystaller, som er opløst? Hold dig opdateret. Videnskaben fortsætter.'

Til sitet forklarer Ashwin Vasavada, der er en del af NASA's Curiosity-team, at man først spottede de mulige fossiler på sort-hvid-billeder, som man fandt så interessante, at man sendte roveren tilbage til området for at tage billeder i farve.

De små aflange fossil-lignende genstande bliver desuden beskrevet som værende fem millimeter lange og vil nu blive undersøgt at Curiosity-roveren, der har sit eget lille laboratorium med på planeten, siger han.

»Vi udelukker ikke muligheden for, at det kan være det (fossiler, red.), men vi drager ikke forhastede konklusioner,« siger han.

Se billeder af fundet herunder: