Videnskabsfolk har fundet en gasart i Venus' skyer, der måske for første gang kan vise liv uden for Jorden.

Er vi alene i universet?

Videnskabsfolk siger mandag, at de i Venus' meget giftige skyer har fundet en gas kaldet phosphin, som kan tyde på, at mikrober lever på planeten.

Altså at der måske findes liv uden for Jorden.

Det internationale forskerhold har spottet phosphinen ved hjælp af James Clerk Maxwell Teleskopet på Hawaii og ALMA-radioteleskopet i Chiles Atacama-ørken.

Forskerne har dog ikke fundet konkrete nye former for liv. Men de bemærker, at phosphin på Jorden produceres af bakterier, som er i stand til at begå sig i miljøer, der er udpint for ilt.

- Jeg blev meget overrasket, ja nærmest lammet, siger astronomen Jane Greaves fra Cardiff's universitet i Wales. Hun er ledende forfatter på det forskningsresultat, der offentliggøres i Nature Astronomy.

- Med det, som vi i øjeblikket ved om Venus, så er den mest plausible forklaring på phosphinen - hvor fantastisk det end måtte lyde - liv, siger astrofysiker Clara Sousa-Silva fra det amerikanske universitet MIT.

Ifølge lektor i astrofysik og planetforskning ved Københavns Universitet Jes Jørgensen står vi lige på tærsklen til at komme betydeligt nærmere et svar på, hvorvidt der kan være liv i rummet.

Han er dog mere tilbageholdende med at komme med en konklusion på fundet af phosphin.

- Man har ikke andre forklaringer på, hvor det her phosphin kommer fra.

- Men det betyder jo ikke, at der ikke er andre forklaringer, som vi simpelthen bare ikke er kommet frem til. Er det for eksempel noget i geokemien på planeten, som vi bare ikke forstår endnu?, siger han.

Desuden er der langt fra mikrober til store grønne rumvæsener, der trasker rundt i det ydre rum.

- Der skal jo tages mange skridt i udviklingen, før vi ser noget, som for eksempel rumvæsner, siger Jes Jørgensen.

/ritzau/Reuters