Der er mest mikroplast i muslinger fra Oslofjorden og Oslo havn, mindst på Grønland, Færøerne og Svalbard.

Forskere har fundet mikroplast i fire af fem undersøgte muslingearter i Norden.

Det viser en ny nordisk undersøgelse, der er en del af et større forskningsprojekt.

Her ser forskerne på forekomsten af mikroplast i muslinger fra 100 forskellige steder over hele Norden.

Forskerne fandt både plastfibre og plaststykker samt gummilignende partikler i muslingerne.

- Studiet er det første af sin slags, der har analyseret et så stort antal prøver fra et så stort geografisk område med så god analysekvalitet, siger projektleder Norman Green fra Norsk Institutt for Vannforskning (Niva) i en pressemeddelelse.

Niva har udarbejdet rapporten på bestilling fra det norske miljødirektorat.

Muslinger fra byområder og havneområder indeholder mest mikroplast.

Det højeste indhold af mikroplast blev fundet i muslinger i Oslofjorden og Oslo indre havn.

På Grønland, Færøerne og Svalbard fandt forskerne ikke mikroplast, der ligger over minimumsgrænsen. Men det skyldes antageligt, at der er taget for få prøver fra disse områder.

Undersøgelsen skal bruges til at finde ud af, hvor stor forekomsten af mikroplast er i havmiljøet i Norden.

Forskerne vil også kortlægge kilderne til mikroplast i muslinger.

/ritzau/NTB