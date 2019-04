En gruppe forskere blev forleden noget mundlamme, da de bevægede sig ud i The Everglades i Florida.

Her stødte de nemlig på temmelig stor udgave af den gigantiske burmesiske tigerpyton, som er den største slangeart i verden.

Pytonslangen blev fundet i det beskyttede naturområde 'Big Cypress National Preserve' og målte intet mindre end knap 5,2 meter og vejede 63,5 kilo.

Derudover havde slangen - der var af hunkøn - hele 73 æg i sig.

Ifølge parken selv er det den største pytonslange, der nogensinde er blevet fundet i det gigantiske sumpområde i det sydlige Florida.

I den nærliggende nationalpark 'The Everglades National Park' er der dog tidligere blevet fundet en endnu større slange af samme art.

Tilbage i 2013 blev der nemlig fanget en 5,7 meter lang burmesisk tigerpyton, hvilket er den største slange, der nogensinde er fundet i USA's sydøstlige delstat.

Den nyfundne godt 5,2 meter lange burmesiske tigerpyton blev aflivet, og de 73 æg blev destrueret, oplyser parken i et opslag på Facebook.

Sumpområdet i det sydlige Florida er hjemsted for en voksende bestand af sydøstasiatiske pytoner, som ikke hører naturligt til i området.

Slangerne anses for at være en trussel for det allerede eksisterende dyreliv.

Pytonerne spiser nemlig de indfødte dyr og deres mad, hvilket vækker bekymring for, om rovdyrets tilstedeværelse vil skade økosystemet i området.

Ifølge parken formåede forskerne at fange den enorme slange på baggrund af research og nye sporingsmetoder, hvor de udstyrer han-pytonslangerne med en radiosender.

Han-slangerne leder herefter forskerne hen til ynglepladserne, hvor hun-slangerne befinder sig.

'Alt pyton-arbejdet i Big Cypress er fokuseret på at kontrollere de invasive arter, som udgør en markant trussel mod det eksisterende dyreliv', skriver parken på Facebook.

Den burmesiske tigerpyton bliver somme tider benyttet som kæledyr og blev importeret til Florida i 1970'erne.

Ifølge USA's Fish and Wildlife Service ender slangerne ofte i naturen, fordi de enten er flygtet eller er blevet sluppet fri. I Florida behøver man ikke en tilladelse for at dræbe en burmesisk tigerpyton.