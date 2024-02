Det er første gang nogensinde, at det er blevet fundet på overfladen af asteroider.

Vandmolekyler.

Ifølge CNN blev opdagelsen gjort via et luftbårent, infrarødt teleskop (SOFIA) på asteroiderne Iris og Massalia – de befinder sit i et asteroidebælte mellem Mars og Jupiter.

Begge befinder sig mere end 360 millioner kilometer fra Solen.

»Vi forventede virkelig ikke at finde vand på de silikatholdige asteroider,« som den ledende forsker på projektet, Anicia Arredondo, siger.

Men det var der altså.

Forskerne mener, at der er tale om en mængde, som svarer til 355 milliliter vand i en kubikmeter jord.

Og fundet kan således være med til at bekræfte teorier om, at det var asteroider, der bragte vand til Jorden for længe, længe siden ved utallige kollisioner.

Tidligere observationer har indikeret, at der kunne være vand på Iris og Massalia, men der har været sået tvivl om, hvorvidt der var tale om andre substanser.

Ifølge Anicia Arredondo har man tidligere troet, at »de var fuldstændigt tørre«.

»Vores nye observationer med SOFIA siger definitivt, at der var tale om vand,« lyder det.

Nu ønsker forskerne bag opdagelsen at undersøge yderligere 30 asteroider med et endnu mere kraftfuldt teleskop.

Det skal være med til at giver nyt input til, hvordan solsystemet blev skabt. Og hvor de pågældende asteroider kommer fra – altså må det være på lang afstand af Solen, da vandmolekylerne ikke er blevet 'kogt bort'.

»Jeg håber, at vi kan undersøge mange forskellige asteroider for denne særlige vandsignatur,« siger Anicia Arredondo.