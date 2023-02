Lyt til artiklen

»Alarmerende niveauer« af giftige stoffer hærger Svalbard i det nordligste Norge.

Nærmere bestemt er der tale om kemikaliegruppen PFAS, hvor mængden er så farlig, at de kan udgøre en stor miljøbelastning for regionens dyreliv. Det slår en gruppe forskere fra Oxford University fast i en ny undersøgelse, skriver The Guardian.

Undersøgelsens målinger af is omkring Svalbard påviste 26 typer af PFAS giftstoffer. To af stofferne i gruppen, PFOS og PFOA, er blandt de farligste og overskred det, der bliver anset som sundhedsmæssigt forsvarligt.

Og det nye fund af den høje mængde PFAS kan udgøre en dobbelt trussel for dyrelivet – herunder isbjørnene.

»Som isbjørn er du udsat for giftige menneskeskabte kemikalier og stress som følge af, at leveområderne ændrer sig,« fortæller William Hartz, der er en af forskerne bag projektet.

Foruden fundet af PFAS mener forskerne også at kunne bevise, at når isen smelter, så vil kemikalierne løbe med strømmen fra gletsjerne. Det betyder, at de kan ende i økosystemer som arktiske fjorde og tundraer, der er isfrie landskabsområder.

PFAS er en samlet betegnelse for omkring 12.000 kemikalier, der findes i en lang række forbrugsprodukter og har vand-, snavs og fedtafvisende egenskaber.

De kan skade miljøet og være farlige for vores sundhed – blandt andet ved at skade immunsystemet, give hormonforstyrrelser, ligesom de er under mistanke for at være kræftfremkaldende.