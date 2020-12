Ifølge forskere vil Europa se en stigning i smittetal, hvis ikke regeringer laver fælles indsats mod corona.

Europa mangler en fælles koordineret plan i kampen mod coronavirusset.

Sådan lyder opråbet fra en række europæiske forskere i det videnskabelige tidsskrift The Lancet.

Ifølge de i alt 20 forskere bør Europas regeringer gøre langt mere for at arbejde sammen for at holde smitten nede.

- Hvis de europæiske regeringer ikke handler nu, kan vi forvente flere smittebølger, der rammer vores sundhed, samfund, arbejdspladser og virksomheder.

- Med åbne grænser overalt i Europa kan et enkelt land ikke alene holde smittetallet nede. Derfor er fælles handling og fælles mål mellem landene afgørende, skriver forskerne.

En af forskerne bag er professor i teoretisk fysik, Francesco Sannino, fra Syddansk Universitet.

Francesco Sannino har tidligere brugt modeller fra fysikkens verden til at simulere og forudsige spredning af covid-19 i Danmark og andre lande. Det skriver universitetet i en pressemeddelelse.

Sannino og de øvrige forskere opfordrer til ikke at lempe restriktioner i landene, før smittetallene er faldet drastisk.

- Vi opfordrer regeringer i hele Europa til at blive enige om klart formulerede fælles mål, at koordinere deres indsatser og at udvikle regionalt etablerede strategier for at nå disse mål. Derved kan de arbejde effektivt for at bringe smittetallene ned, skriver forskerne.

Forskerne peger på en række årsager til, at en fælles indsats er vigtig.

For det første vil det ifølge forskerne give lavere smittetal og dermed færre coronarelaterede dødsfald og mindre trængsel på hospitalerne.

For det andet vil det også ifølge forskerne redde job og virksomheder, hvis virusset bliver reduceret markant eller elimineret. Forskerne peger blandt andet på, at det er lykkes for Australien og Kina at genoprette økonomien ved hjælp af lave smittetal.

En tredje årsag er, at en fælles indsats vil reducere usikkerheden, da hurtige politiske beslutninger kan gøre stor økonomisk skade og belaste mentale helbred.

/ritzau/