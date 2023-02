Lyt til artiklen

Dommedagsgletsjer.

Det er ikke just et ord, der vækker munter optimisme.

Og når det så videre lyder, at dele af dommedagsgletsjeren – det kaldes den altså – smelter langt hurtigere end ventet, bliver panderynkerne hurtigt til furer.

To nye videnskabelige artikler i tidsskriftet Nature har undersøgt, hvordan den antarktiske gletsjer, der er på størrelse med den amerikanske delstat Florida, har det.

Det skriver CBS News.

Thwaites Gletsjer, som den hedder, er meget påvirket af den globale opvarmning og temperaturændringer i verdenshavene.

De to nye videnskabelige artikler er kommet frem til, at dele af isen under selve isbræmmen, den flydende del af gletsjeren, smelter langsommere end forventet.

Til gengæld smelter isen i de dybe revner og trappe-formationer langt hurtigere end forventet.

Gletsjeren bliver kaldt dommedagsgletsjeren, fordi dens kollaps ville kunne medføre, at havet stiger katastrofalt meget.

Hvert eneste år smider den flere milliarder ton is ud i havet, som er ansvarlig for omkring fire procent af det, havene stiger hvert år.

»Gletsjeren er stadig i problemer. Hvad, vi har fundet ud af, er, at selv om små mængder smelter, trækker den sig stadig hurtigt. Så det virker, som om det ikke kræver så meget at skubbe gletsjeren ud af balance,« siger Peter Davis, oceanograf hos British Antarctic Survey og hovedforfatter på den ene af de to videnskabelige artikler.

Tidligere studier har heller ikke været opmuntrende læsning.

I et studie fra 2021 frygtede forskere, at gletsjerens isbræmme kunne splintres inden for fem år, og sidste år sagde forskere ifølge CBS News, at gletsjeren hænger på med det yderste af neglene på grund af den globale opvarmning.