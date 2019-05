I lørdags målte forskere for første gang nogensinde en koncentration af CO2 i atmosfæren på over 415 ppm.

Forskere i USA har målt det højeste niveau af CO2 i atmosfæren nogensinde. Det oplyser Mauna Loa Observatoriet.

Observatoriet på Hawaii har siden 1950'erne registreret den løbende CO2-udvikling.

Lørdag morgen blev der målt en koncentrationen af CO2 i atmosfæren på 415,26 milliontedele (ppm).

Det er første gang nogensinde, at der er målt et dagligt niveau over 415 ppm.

Sidste gang atmosfæren har haft så høj en CO2-koncentration menes at være mere end tre millioner år siden.

- Det viser, at vi endnu ikke er på rette vej i forhold til at beskytte klimaet. Tallet bliver ved med at stige, og det bliver højere år for år, siger Wolfgang Lucht fra et tysk forskningsinstitut for klimaforandringer i Potsdam.

Koncentrationen af CO2 i atmosfæren måles ofte i ppm - på dansk milliontedele.

Antallet fortæller således, hvor mange af én million molekyler i atmosfæren, som er CO2.

/ritzau/AFP