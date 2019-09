Drop sodavand, kakao, juice eller andre former for søde drikke. Nøjes med mælk og vand til at slukke børnenes tørst med.

Sådan lyder budskabet fra en række amerikanske børne- og hjertelæger i nogle nye strikse retningslinjer, skriver New York Times.

Retningslinjerne er lanceret for at undgå overvægt blandt børn og unge.

Overvægt er et stigende problem i USA - og ikke mindst herhjemme.

Er det ok, at børn under fem år drikker sodavand?

I Danmark udgør antallet af overvægtige eller svært overvægtige børn og unge lige nu mellem 10-25 procent af alle mellem 4 og 18 år.

Forskerne mener ikke, at børn skal indtage sodavand eller søde drikke de første fem år af deres liv.

De frygter, at de søde drikkevaner hos børnene tidligt i livet kan føre til alvorlige sygdomme på sigt.

Som f.eks. type 2 diabetes og hjerte-kar-sygdomme.

Faktisk er det op mod halvdelen af de to til fem-årige, der i USA drikker søde drikke hver dag, som af forskerne betegnes som ‘tomme kalorier’.

Forældre rådes i det hele taget til at tjekke varedeklarationen bag på juicekartoner og saftevand for at sikre, at de ikke indeholder store mængder sukker.

Håbet er, at børn tidligt i livet anlægger gode vaner, og at de primært vil slukke tørsten i vand, når de bliver voksne.

Børnelæge med speciale i overvægt på Holbæk sygehus, Jens-Christian Holm har tidligere sagt det samme til B.T.