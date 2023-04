Lyt til artiklen

Nogle elsker den særlige duft af ny bil, men duften kan dog stamme fra sundhedsskadelige stoffer, heriblandt formaldehyd, skriver forskere i en rapport ifølge USA Today.

Forskere fra Harvard University og Beijing Institute of Technology i Kina gennemførte en undersøgelse af de kemikalier, der skaber ny bil-duften, og de fandt, at duften kan øge risikoen for kræft.

Forskerne konkluderer, at man ikke skal være lang tid i køretøjet, før det bliver farligt.

Undersøgelsen blev offentliggjort onsdag i tidsskriftet Cell Reports Physical Science.

Forskerne undersøgte luftkvaliteten i nye biler ved hjælp af sensorer til at opdage kemikalier. Bilerne blev forseglet og parkeret udenfor i 12 på hinanden følgende dage »under varierende miljøbetingelser«.

Det fremgår ikke af USA Today, hvilke bilmærker der blev undersøgt.

Undersøgelsen viste, at formaldehyd – en kemisk forbindelse, som ifølge det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur kan forårsage kræft – blev registreret på niveauer, der var 34,9 procent højere end de kinesiske nationale sikkerhedsstandarder. Formaldehyd er en farveløs, brandfarlig gas ved stuetemperatur og har en stærk lugt. Den kan findes i husholdningsprodukter samt i permanent presset stof, maling og belægninger, lak og finish.

Acetaldehyd – et stof, der vurderes at være kræftfremkaldende – blev fundet i niveauer, der var 60,5 procent højere end de kinesiske nationale sikkerhedsstandarder. Acetaldehyd bruges blandt andet i produktionen af parfumer og farvestoffer.

I alt blev kombinationen af flygtige organiske forbindelser fundet på niveauer, der ville blive betragtet som »en høj potentiel sundhedsrisiko«. Forskerne fandt også, at koncentrationen af kemikalier steg, når vejret blev varmere.

Ifølge USA Today er det ikke første gang, at duften af ny bil er fundet skadelig. En undersøgelse fra 2021, der blev gennemført af forskere fra University of California, Riverside, konkluderede, at ophold i en ny bil i så lidt som 20 minutter kan øge risikoen for kræft.

Det tværnationale forskerhold konkluderer i rapporten, at deres resultaterne kan være en hjælp til bildesignere til at vælge passende materialer, når de skal forbedre luftkvaliteten i køretøjet. Har man købt en ny bil, har forskerne også et simpelt råd, idet man »hurtigt kan reducere« emissionerne af farlige stoffer ved at åbne et vindue.

Denne artikel er oprindeligt publiceret på Berlingske.