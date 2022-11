Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Når verdens gletsjere smelter på grund af klimaændringer, kan ualmindeligt store mængder bakterier blive frigivet.

Det skriver BBC, der beretter at potentielt skadelige patogener er blandt de tusindvis af mikrober, der kan lække ud i floder og søer.

Ifølge forskere ved Aberystwyth University, der har undersøgt smeltevand fra otte gletsjere på tværs af Europa og Nordamerika og to steder i Grønland, har undersøgelsen fremhævet behovet for at handle hurtigt for at bremse den globale opvarmning.

Efterhånden som planeten opvarmes smelter gletsjerne nemlig med en bekymrende hastighed – og får havniveauet til at stige.

Holdet fra Aberystwyth University vurderede, at situationen kunne resultere i, at mere end 100.000 tons mikrober, såsom bakterier, frigives til miljøet i løbet af de næste 80 år – et tal, der kan sammenlignes med samtlige celler i enhver menneskelig krop på jorden.

»Antallet af frigivne mikrober afhænger af, hvor hurtigt gletsjerne smelter, og derfor, hvor meget vi fortsætter med at opvarme planeten,« fortæller mikrobiolog Dr. Arwyn Edwards.

Forskerholdets beregninger er baseret på et 'moderat' opvarmningsscenarie, som er udviklet af IPCC, et internationalt panel af klimaeksperter. Dette ville i gennemsnittet se globale temperaturer stige med mellem to og tre grader, inden kalenderen skriver 2100.

Efterhånden som strømmen af ​​mikrober til floder, søer, fjorde og have øges, kan der være »betydelige« påvirkninger for vandkvaliteten, forklarer Dr. Arwyn Edwards,