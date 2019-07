Valgstedsmålinger peger på en historisk stor sejr til præsidentpartiet. Det forpligter, mener seniorforsker.

De første valgstedsmålinger fra søndagens parlamentsvalg i Ukraine tyder på, at præsident Volodimir Zelenskij står styrket.

Det mener seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel Hansen.

Præsidentens parti, Folkets Tjener, bliver ifølge målingerne det klart største parti med 43,9 procent af stemmerne.

- Det giver præsidenten gode kort til at prøve at forme Ukraines fremtid, som han ønsker det, hvilket han også har lovet vælgerne, siger Flemming Splidsboel Hansen.

- Han vandt jo en overbevisende sejr ved præsidentvalget i april, og nu har han så fået et yderligere styrket mandat.

- Det ser lovende ud for ham, og nu er det med at komme i arbejdstøjet og få leveret på de løfter, han har givet.

Den 41-årige komiker og skuespiller Zelenskij, der blev taget i ed i maj, havde ingen forudgående politisk erfaring.

Han opløste parlamentet og udskrev nyvalg, så snart han var indsat netop med det formål at styrke sit mandat.

Præcist hvad han vil bruge det mandat til nu, er dog "lidt uklart", mener seniorforskeren.

- Hans politik er på mange måder lidt vidtløftig. Det er jo et opgør med det etablerede system, og der er vælgerne nu søgt i retning af det nye, i håb om at der sker noget, siger han.

- Her ønsker man et opgør med den omfattende korruption i Ukraine, at der kommer økonomisk vækst, og så er der spørgsmålet om krigen i det østlige Ukraine samt om Krim. Det er nogle ganske store spørgsmål, og der håber vælgerne, at præsidenten kan levere resultater.

Holder valgstedsmålingerne, får præsidentpartiet ikke absolut flertal og skal derfor ud at lede efter koalitionspartnere.

Her er det unge parti Golos (Stemme, red.) en mulighed, hvilket Zelenskij selv har påpeget, da det deler mange af de samme ambitioner om at ændre den politiske kultur.

Men det kan blive svært, påpeger seniorforskeren.

- Korruptionen er af systemisk karakter i Ukraine, og det kræver en enorm indsats, siger Flemming Splidsboel.

- Det betyder ikke, at det ikke kan løses, og vi har også set fremskridt i Ukraine. Det vil kræve en benhård politik, og Zelenskij har allerede vist, at han er villig til at gå langt. Han taler jo blandt andet om at ophæve immunitet for parlamentsmedlemmer.

Flemming Splidsboel Hansen påpeger desuden, at valgstedsmålingerne ikke medtæller enkeltmandskredsene, som kan få stor betydning for den endelige fordeling af sæder i parlamentet.

/ritzau/