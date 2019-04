Komiker er løbet med valgsejren i Ukraine. Og mange ukrainere holder nu vejret, siger seniorforsker ved Diis.

Valget af den ukrainske komiker og tv-stjerne Volodimir Zelenskij som præsident i Ukraine er et fravalg snarere end et tilvalg.

Sådan lyder vurderingen fra Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

- Ukrainerne har sagt nej tak til det velkendte, det etablerede, det politiske system og de politikere, som de kender i forvejen. Og nu har de altså valgt noget helt nyt og for de fleste ukrainere også noget lidt usikkert.

- Det fortæller os, at de er godt trætte af den udvikling, som der har været, siger han.

Den 41-årige Zelenskij vinder anden og afgørende runde af præsidentvalget med 73 procent af stemmerne, viser flere valgstedsmålinger.

Ukraines siddende præsident, Petro Porosjenko, har erkendt sit nederlag og lykønsket Zelenskij med sejren.

Petro Porosjenko er blevet fravalgt af ukrainerne, fordi han ikke har levet op til forventningerne, mener Flemming Splidsboel Hansen.

- Porosjenko har haft fem år til at få gennemført nogle af de visioner, som han og også mange ukrainere har for Ukraine. Men det har han ikke haft held til.

- Der er stadig krig i det østlige Ukraine, halvøen Krim er fortsat annekteret af Rusland, og der er betydelige økonomiske og sociale udfordringer, mens der også stadig er en systemisk korruption, siger seniorforskeren.

Det blev i første omgang opfattet som en joke, da Zelenskij besluttede sig for at gå efter præsidentposten. Og han har mødt kritik for ikke at fremlægge reelle politiske planer.

Ifølge Flemming Splidsboel Hansen er det vanskeligt at sige, hvad man kan forvente med Zelenskij i spidsen for landet.

- Han står over for en meget stor opgave. Det er en rigtig svær dagsorden, han står med, når han skal i gang.

- Jeg tror, at mange ukrainere holder vejret lige nu og venter på, hvad han kommer med af konkrete udspil, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Ud over problemer med korruption er Ukraine også midt i en alvorlig konflikt med Rusland, efter at russerne annekterede Krim-halvøen og har støttet et prorussisk oprør i det østlige Ukraine.

Zelenskij har lovet at få afsluttet krigen i det østlige Ukraine og rydde ud i korruptionen. Men det har været småt med konkrete bud fra ham på, hvordan han vil gøre det.

