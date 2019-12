Et møde mellem Sverigedemokraterna og Moderaterna tegner nye perspektiver i svensk politik, mener forsker.

Der er en potentielt optøning undervejs i den komplicerede og til tide fastlåste situation i det svenske parlament.

Det mener Hans Mouritzen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

Vurderingen kommer, efter at lederen af det højrenationale parti Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson, var til møde hos lederen af Moderaterna, Ulf Kristersson.

- Det er en stor ting i svensk indenrigspolitik. I de andre partier har man forsøgt at isolere Sverigedemokraterna. Før sommerferien holdt Kristendemokraterne et møde med Jimmie Åkesson, og det var første gang, at Sverigedemokraterna kom ind i varmen, siger Hans Mouritzen og tilføjer:

- Men det her er næste skridt, for Moderaterne er et større parti, som siger, at de også godt kan snakke med dem.

Sverigedemokraterna har længe været uden reel indflydelse i det svenske parlament, da samtlige partier har afvist at samarbejde med partiet.

- De har været frosset ude, men har siddet med i udvalgsmøder. Men det er, når man snakker politik under mere uformelle møder, at tingene sker, så det, der sker nu, er nyt, siger Hans Mouritzen.

Under onsdagens møde diskuterede de to svenske partiledere blandt andet hårdere straffe til bandemedlemmer, en ny indvandringspolitik og atomkraft.

At Ulf Kristersson tilsyneladende er varmet op over for et samarbejde med Jimmie Åkesson, kan der ifølge Hans Mouritzen være flere årsager til.

- Dels er Sverigedemokraterna gået markant frem i målingerne, så nu er partiet det næststørste i Sverige - kun overgået af Socialdemokratiet.

- Det er klart, at det er vanskeligt at ignorere, og det vil også smitte af på vælgerne, hvis man siger, at man er ligeglad med 24 procent af vælgerne, siger Hans Mouritzen.

Han nævner også den øgede bandekriminalitet som en vægtig årsag til, at Sverigedemokraterna er blevet taget med på råd.

Med optøningen mellem partierne, kan der tegne sig nye perspektiver før næste valg til Rigsdagen i 2022, vurderer Hans Mouritzen.

- Man kan jo forestille sig, at der bliver et regeringsalternativ. Jeg tror ikke, at Sverigedemokraterna kommer i regering. Det vil nok blive Moderaterne og Kristendemokraterne med Sverigedemokraterna som støtteparti, siger han.

/ritzau/