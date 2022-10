Lyt til artiklen

Ændrer vi ikke snart vores måde at leve på, træder vi over en grænse.

En grænse, der betyder, at vi pludselig bebor en helt anden planet.

Sådan lyder den dystre udmelding fra den portugisiske forsker og havekspert Emanuel Goncalves, der i snart fire årtier har beskæftiget sig med havets udvikling.

Han har blandt andet været på ekspedition udenfor Maldivernes kyst, og det var et skræmmende syn, skriver Dagbladet, der har talt med forskeren.

»Forskningsturen var som at tage til frontlinjen i krigen. Næsten 80 procent af korallerne er væk. Døde,« siger han.

Leder af WWF Verdens naturfonds havteam Fredrik Myhre deler Goncalves bekymring.

»Havet er både i en akut klimakrise og en lige så stor naturkrise. Hvis vi styrer efter to-gradersmålet i Parisaftalen vil et sted mellem 99 og 100 procent af verdens tropiske koraller forsvinde. Lykkes det at gå efter 1.5-grads-målet vil det være mellem 70 og 90 procent,« siger han.

En fjerdedel af alt liv i havet er afhængig af koralrev for at leve, og det betyder, at livsformerne enten vil forsvinde eller skulle tilpasse sig, hvis korallerne forsvinder helt.

»Der er ingen tid at spilde. Tiden er ved at rinde ud,« siger Emanuel Goncalves.

Han understreger, at det vil være en katastrofe for havet, hvis korallerne forsvinder - og dermed også for planeten.

»Vi mennesker er 100 procent afhængige af et fungerende hav,« supplerer Fredrik Myhre.

Goncalves mener, vi har ti til tyve år tilbage at redde havene i.

»Hvis vi ikke ændrer måden, vi lever vores liv og har vores økonomi på, så kommer vi over 1.5-grads-målet. Så har vi overskredet grænsen, og det er umuligt at komme tilbage, og så vil vi få en helt anden planet,« siger Emanuel Goncalves.