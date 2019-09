De største partier i Israel ser ud til at kunne danne en samlingsregering. Det er dog ikke sikkert, det sker.

Flere er begyndt at spekulere i en samlingsregering i Israel, efter at de første valgstedsmålinger har vist stort set dødt løb mellem de to største partier.

Men en samlingsregering mellem partierne Likud og Blå og Hvid kan også være svær at stable på benene, vurderer Helle Malmvig, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og tæt følger af udviklingen i Israel.

- Der er dødt løb lige nu, og det gør det rigtig svært at se, at der i virkeligheden kunne være nogen anden mulighed end en samlingsregering. For ellers bliver det endnu en omgang valg.

- Men når det er sagt, så har lederen af Blå og Hvid, Gantz, meldt ud, at han ikke indgår i en samlingsregering, hvis Netanyahu sidder ved roret for Likud.

- Jeg har også svært ved at forestille mig, at Netanyahu kunne finde på at gå af. Så selv en samlingsregering synes lige nu svær, siger Helle Malmvig.

De første valgstedsmålinger fra israelske tv-stationer viste sent tirsdag aften, at premierminister Benjamin Netanyahus Likud-parti står til at få mellem 30 og 33 pladser i det israelske parlament, Knesset.

Imens står Blå og Hvid, der ledes af den tidligere hærchef Benny Gantz, til at få mellem 32 og 34 pladser.

