For russerne har onsdagens folkeafstemning i høj grad handlet om pension, Gud og homoseksuelle ægteskaber.

De russiske vælgere har ved en folkeafstemning stemt ja til at ændre landets forfatning, så deres præsident Vladimir Putin kan fortsætte som præsident 16 år endnu.

Men afstemningen har for den almindelige russer i høj grad handlet om flere penge til børnefamilier og pensionister, forbud mod homoseksuelle ægteskaber og at få skrevet "troen på Gud" ind i forfatningen.

Det vurderer Flemming Splidsboel, som er forsker på Diis og ekspert i russiske forhold.

- Den almindelige russer har været nede at stemme om det, som hun synes, har været mest påtrængende. Der er mange forskellige elementer, og det har været én samlet pakke, siger han.

Flemming Splidsboel er dog ikke i tvivl om, at hovedformålet med folkeafstemningen har været at give Putin mulighed for at sidde som præsident frem til 2036.

- Min fortolkning er, at det har været formålet fra starten. Hvis han ikke havde en ambition om at blive siddende, så er det slet ikke sikkert, at vi havde fået forfatningsændringen.

- En del af de symbolpolitiske emner har man formentligt taget med for at sikre, at det ikke kan ændres bagefter. For eksempel forbuddet mod homoseksuelle ægteskaber.

Ægteskab mellem to mænd eller to kvinder er allerede forbudt i Rusland i dag, men når det bliver skrevet ind i forfatningen, vil det være sværere for fremtidige politikere at ændre.

Den 67-årige Vladimir Putin har ikke direkte sagt, at han vil blive siddende to valgperioder endnu. Han har blot sagt, at han ikke vil "udelukke det".

Flemming Splidsboel regner dog ikke med, at Putin vil tage 16 år til på regeringsmagten.

- Jeg tror, at han vil tage en periode til, men så begynder han at blive politisk og mentalt træt.

Spørgsmål: Men hvorfor har det så været vigtigt for ham at ændre forfatningen?

- Han vil gerne have muligheden for at blive siddende, når hans nuværende præsidentperiode udløber i 2024. Det ville han ellers ikke have mulighed for.

- For at opretholde legitimiteten og billedet af, at det er for Ruslands bedste, bliver han nødt til at skrive to embedsperioder ind, siger Flemming Splidsboel.

Ændringen af forfatningen er allerede godkendt i parlamentet, og folkeafstemningen er vejledende.

Putin har dog fastholdt, at afstemningen er afgørende for at legitimere ændringerne.

