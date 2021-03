Brugen af AstraZeneca-vaccinen på ældre vil gøre lægerne i andre lande klogere, siger forsker.

Lederen af vaccineprogrammet på Oxford Universitet, Andrew Pollard, siger, at data fra brugen af AstraZeneca-vaccinen på ældre vil gøre lægerne i andre lande klogere på vaccinen og få dem til at tage deres hidtidige vurderinger op til fornyet overvejelse.

Briterne har siden januar anvendt vaccinen på ældre og ansatte i sundhedssektoren, efter at den var godkendt til alle voksne.

Mange europæiske lande har udstukket retningslinjer, som siger, at den ikke bør anvendes til personer over 65 år, fordi der ikke foreligger tilstrækkeligt med kliniske data om den i disse aldersgrupper.

En betydelig del af vaccinen er derfor ikke blevet anvendt. Det har blandt andet været tilfældet i Frankrig.

Men på grund af mangel på andre vacciner har Frankrig ændret retningslinjerne og udvidet brugen af AstraZenecas vaccine til også at omfatte ældre med sundhedsproblemer.

Således kan ældre i alderen 65 til 75 år nu også få vaccinen, hvis de for eksempel har sukkersyge eller højt blodtryk.

Det vil betyde, at potentielt yderligere 2,5 millioner mennesker vil være del af den gruppe, der kan få vaccinen i Frankrig.

Selv om der var begrænsede kliniske data om effektivitet, så viser resultater fra den reelle anvendelse af vacciner i Storbritannien, at både AstraZeneca og Pfizers vacciner er mere end 80 procent effektive med hensyn til at forhindre hospitalsindlæggelser hos personer over 80 år efter blot én vaccination.

Det offentlige britiske sundhedsorgan PHE siger også, at de over 70-årige er beskyttet mellem 60 og 73 procent fire uger efter den første vaccination med Oxford-AstraZeneca's vaccine mod 57-61 procent efter en vaccination med Pfizer-BioNTech's vaccine.

Andrew Pollard siger, at der i de kommende dage vil ske omhyggelige vurderinger på baggrund af mere omfattende data på et langt mere oplyst grundlag i de forskellige lande.

- Jeg er sikker på, at de enkelte landes sundhedsmyndigheder får et langt bedre grundlag at træffe beslutninger på, siger han.

/ritzau/Reuters