Selvom coronavirussen nu har floreret i flere varianter i mere end to år, er der stadig en del, der aldrig har været smittet.

Nu spekulerer flere forskere i, om de personer måske kan indeholde nye ledetråde til, hvordan man bedst kan angribe – eller beskytte sig – mod covid.

Det skriver Bloomberg.

Mange borgere verden over er efterhånden blevet immune eller beskyttede mod virussen ved enten at være blevet vaccineret, ved at være blevet smittet eller gennem en kombination af de to.

Men andre har endnu ikke været smittet – og virker nærmest til at være naturligt immune over for virussen.

Til Bloomberg forklarer den britiske virolog Leo Swadling, der arbejder ved University College of London, at det kan være en god idé at undersøge de personer, der tilsyneladende har såkaldt 'super-immunitet' og endnu ikke har været smittet af nogen af varianterne uden at være blevet vaccineret, da det måske vil kunne bidrage til udviklingen af nye vacciner eller behandlingsformer, som er mindre sårbare over for mutationer i virussen.

»Det handler essentielt om at definere, hvordan et 'best-case'-scenarie vil se ud, hvilket samtidig kan hjælpe med at identificere, hvad der går galt i dem, der ikke kan kontrollere virussen,« siger han.

Nogle af dem, der ikke har været smittet, kan dog have været det, uden de har opdaget det – eksempelvis hvis de ikke har oplevet nogen symptomer.

Og andre kan måske have ladet været med at registrere sig som værende smittet, hvis de har taget en hjemmetest – eller helt have ladet være med at lade sig teste, selvom de havde symptomer.

Men selvom der kan være sådanne tilfælde, er der fortsat en del, der aldrig har været smittet. Også selvom de har været udsat for smitte ved at være tæt på folk, der var smittede.

Leo Swadling forklarer til Bloomberg, at han sammen med kolleger fra University College of London tidligere under pandemien gennemførte et studie, hvor man kiggede nærmere på sundhedsansatte, der var udsat for smitte, men som ikke selv blev syge.

Det studie viste, at hvis de havde været udsat for andre typer af coronavirus – såsom dem, der fører til forkølelser – så kunne det hjælpe deres kroppe, nærmere bestemt deres celler, til bedre at bekæmpe virussen, før den spredte sig i dem.

Årsagen til det var, ifølge studiet, særligt på grund af T-celler, der er specialiserede i at angribe og dræbe celler, hvor virus er trængt ind.

Af studiet fremgik det, at de kunne angribe celler, som coronavirus havde spredt sig til, fordi de genkendte visse dele af virussen fra tidligere coronavirus-smitte.

Ifølge Leo Swadling vil yderligere forskning i de dele måske kunne gøre vaccinerne bedre til at forhindre smitte og mere effektive mod nye varianter.